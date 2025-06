Koning benadrukt belang staatsbezoek, ondanks politieke crisis

Het is “eigenlijk heel raar” om Nederland te verlaten op het moment van een politieke crisis. Dat zei koning Willem-Alexander kort nadat hij en koningin Máxima waren aangekomen in Praag voor het staatsbezoek aan Tsjechië. Maar aan de andere kant is een staatsbezoek volgens de koning dermate belangrijk, “zeker aan een land als Tsjechië”, dat hij vond dat hij in ieder geval de eerste dag door moest laten gaan. “In deze tijd van geopolitieke spanningen is het ontzettend belangrijk om onze NATO- en EU-partner Tsjechië op deze manier te ontmoeten en te begroeten.”

Het koningspaar arriveerde dinsdagavond iets na 21.00 uur op luchthaven Václav Havel in Praag. De koning vloog zelf als copiloot mee.

Het paar is door de Tsjechische president Petr Pavel uitgenodigd voor een tweedaags staatsbezoek. Door de val van het kabinet heeft koning Willem-Alexander besloten om woensdag na de eerste dag terug te keren naar Nederland. Koningin Máxima zal het bezoek op de laatste dag alleen voltooien. Demissionair minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken arriveerde samen met de koning en koningin.