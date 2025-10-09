Koning benoemt nieuwe adviseur voor zichzelf en koningin Máxima

Koning Willem-Alexander heeft een nieuwe persoonlijk adviseur benoemd. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldt donderdag dat Inge Dovermann hem en koningin Máxima per 1 januari gaat ondersteunen in hun werkzaamheden. Dovermann volgt Pien Zaaijer op, die in de loop van volgend jaar met pensioen gaat.

Dovermann (1984) studeerde aan de Hotel Management School Maastricht en rondde daarna de masteropleiding Business Communication aan de Radboud Universiteit af. In haar loopbaan was zij onder andere actief als bestuurs- en communicatieadviseur van de burgemeester van Maastricht en bestuursadviseur van de commissaris van de Koning in Limburg. Sinds 2022 is Dovermann senior adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dovermann is een van de adviseurs van het koningspaar. Afgelopen zomer voegde Karin Alberts zich bij het team van adviseurs, dat na de pensionering van Zaaijer verder bestaat uit Jan Snoek en Hassan Outaklla.