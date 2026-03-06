Koning bespreekt spanningen in Caribisch gebied

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn korte bezoek aan Aruba en Curaçao later deze maand ook aandacht voor de geopolitieke spanningen in de regio. Op Curaçao gaat hij in gesprek met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap over hoe zij de gebeurtenissen hebben ervaren en de mogelijke gevolgen ervan, blijkt uit het vrijdag door de Rijksvoorlichtingsdienst gedeelde programma.

Met name in januari was het onrustig in het Caribisch gebied nadat de Verenigde Staten een grote militaire operatie uitvoerden in Venezuela. Toen werd ook de Venezolaanse president Maduro gevangen. Eind januari belde de koning al met de gouverneurs van Aruba en Curaçao om te praten over de ontwikkelingen.

Op Aruba bezoekt Willem-Alexander de marinierskazerne en gaat hij aan boord van een stationsschip van de Koninklijke Marine. Ook daar wordt hij bijgepraat over de geopolitieke situatie in de regio en de inzet van Defensie in het Caribisch gebied.

Het bezoek aan Caribisch Nederland staat verder in het teken van de ‘status aparte’ die Aruba in 1986 kreeg en het 50-jarig bestaan van de vlag en het volkslied.