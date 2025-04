Koning bestuurt drone bij bezoek aan kazerne: vliegen is bijzaak

Koning Willem-Alexander heeft donderdag bij een bezoek aan de Bestkazerne in Vredepeel een drone bestuurd. De koning, die zelf het groot militair vliegbrevet heeft, waagde zich al gauw aan wat manoeuvres met de drone van Nederlandse makelij, die Oekraïne gebruikt om mijnen op te sporen. “Dat heeft u vaker gedaan”, concludeerde de instructeur. In de Limburgse kazerne traint Nederland onder meer Oekraïense militairen.

Een drone moet zich ook makkelijk laten besturen, want vliegen is maar bijzaak, legde de koning later uit. “De operator moet daarnaast heel ingewikkeld werk kunnen doen”, zoals het in kaart brengen van een mijnenveld. Daar kan dan alle aandacht naar uitgaan.

Nederland maakt niet alleen snel meer eigen drones, maar moet ook meer doen tegen vijandelijke exemplaren, kreeg de koning te horen. Om bijvoorbeeld de NAVO-top in Den Haag te kunnen beveiligen. Militairen demonstreerden wapens waarmee ze de bediening van een drone kunnen verstoren om die uit de lucht te halen. De besturing overnemen kan ook, maar hoe dat werkt moet ook voor de koning geheim blijven. Defensie laat voor de NAVO-top eind juni veel meer jammers en andere verdedigingswapens aanrukken.

De koning bekeek verder een Patriot-luchtverdedigingssysteem, een van de drie die Nederland na schenkingen aan Oekraïne nog heeft. Oekraïners leerden de Patriot in Vredepeel bedienen om Russische luchtaanvallen af te slaan.