Koning betaalt zelf voor onderzoek naar rol in koloniaal verleden

Koning Willem-Alexander betaalt zelf voor het onafhankelijke onderzoek naar de rol van het Koninklijk Huis in de koloniale geschiedenis. “Dit komt uit de middelen van de koning zelf”, vertelt emeritus hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie, de voorzitter van de commissie die het onderzoek uitvoert, in het NPO Radio 1-programma Sven op 1.

Wat de kosten zijn van het drie jaar durende onderzoek, wil Oostindie niet zeggen. Volgens hem is het bedrag “vergelijkbaar” met wat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) betaalt voor het financieren van een groot onderzoek. “Daar zijn bepaalde regels voor, zo werkt dat hier ook.”

Ook over de kosten voor dergelijke onderzoeken van de NWO doet Oostindie geen uitspraken. “Dat hangt er vanaf hoe groot zo’n onderzoek is.”

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maakte dinsdag bekend dat er in opdracht van de koning onderzoek wordt gedaan naar de rol van zijn familie in het koloniale verleden. Het onderzoek gaat over de periode van de late zestiende eeuw tot het postkoloniale heden. De commissie bestaat naast Oostindie uit Esther Captain, historicus en senioronderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden, Kathleen Ferrier, deskundige op het gebied van internationale betrekkingen, mensenrechten, diversiteit en inclusie en Henk te Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis en voorzitter van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. De commissie kiest en benoemt de onderzoekers die meewerken aan het onderzoek.