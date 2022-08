Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hebben woensdagmiddag het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel bezocht. Ze hebben gesproken met onder anderen de medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en met asielzoekers die net in Nederland zijn. De situatie bij het aanmeldcentrum is al langere tijd schrijnend vanwege het gebrek aan opvangplekken voor de asielzoekers.