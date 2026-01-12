Koning bezoekt Haagse Appeltjes-winnaar Straat Consulaat

Koning Willem-Alexander brengt woensdag 21 januari een bezoek aan Straat Consulaat in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandagmiddag bekendgemaakt. De organisatie ondersteunt daklozen in Den Haag en heeft de Grote Appel van het Oranje Fonds gewonnen. De prijs werd in oktober uitgereikt door koningin Máxima op paleis Noordeinde.

Tijdens zijn bezoek gaat de koning langs een koffiebar, waar mensen onder meer terechtkunnen voor een luisterend oor. Willem-Alexander spreekt er met vrijwilligers, tevens ervaringsdeskundigen, en bezoekers. Vervolgens wordt hij tijdens een rondleiding bijgepraat over hoe bepaalde doelgroepen daklozen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Tot slot spreekt de koning met medewerkers en bestuursleden van Straat Consulaat en organisaties uit andere steden die zich inzetten voor daklozen.

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Appeltjes van Oranje worden initiatieven en organisaties beloond die zich inzetten voor verbinding in de samenleving. In het jaar na de uitreiking bezoeken Willem-Alexander en Máxima de winnaars.