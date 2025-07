Koning bezoekt jubilerende Zeeuwse brood- en banketproducent

Koning Willem-Alexander bezoekt 12 september de Koninklijke Zeelandia Groep in Zierikzee om de 125e verjaardag van het bedrijf te vieren. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag gemeld. Zeelandia Groep is een internationaal opererende producent van ingrediënten voor brood- en banketbakkerijen.

Willem-Alexander bezoekt de grootste productielocatie van Zeelandia in Zierikzee. Hij bezoekt de fabriek en spreekt met medewerkers over de toekomst. Ook bezoekt de koning de expositie 125 jaar Zeelandia over het verleden van het bedrijf.

Het bedrijf begon met een recept voor beschuitgelei en groeide uit tot een internationale onderneming, actief in meer dan honderd landen. In 1950 is het Predicaat Koninklijk verleend. Koningin Beatrix bezocht de productielocatie van Zeelandia in 1993.