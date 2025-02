Koning bezoekt Koninklijke Luchtmacht in Estland

Koning Willem-Alexander is donderdag op bezoek bij de Koninklijke Luchtmacht in Ämari in Estland. Op deze vliegbasis staan de vier Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen die het NAVO-luchtruim aan de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied bewaken.

De koning krijgt uitleg over de werkzaamheden van de Nederlandse militairen en over de F-35’s. Hij woont een oefening bij en spreekt met enkele detachementsleden.

De Nederlandse troepen dragen van december vorig jaar tot en met maart dit jaar bij aan de missie in Estland. Doel is het afschrikken van Rusland.