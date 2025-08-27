Koning bezoekt Maarhuizen en Wehe-den Hoorn in Groningen

Koning Willem-Alexander brengt woensdag 3 september een bezoek aan het buurtschap Maarhuizen en het dorp Wehe-den Hoorn in Groningen. Dat meldt de RVD woensdag. De koning bezoekt de monumentale boerderij Enne Jans Heerd, spreekt daar met aardbevingsgedupeerden en opent Kunstcentrum De Ploeg.

Tijdens zijn bezoek aan de boerderij spreekt Willem-Alexander met vertegenwoordigers van het Nationaal Programma Groningen (NPG) over het behoud van cultureel erfgoed in de provincie. Het NPG zet zich in voor het verbeteren van de leefomgeving in Groningen. De monumentale boerderij Enne Jans Heerd is met steun van het NPG omgebouwd tot een plek voor kunst en cultuur. Er worden sinds de verbouwing bijvoorbeeld exposities, optredens en workshops gegeven. De koning ontmoet daar ook enkele aardbevingsgedupeerden.

De koning sluit zijn bezoek af bij de opening van Kunstcentrum De Ploeg, waar de werken van het kunstenaarscollectief Kunstkring De Ploeg worden getoond. Hier krijgt hij een rondleiding en spreekt hij met verschillende betrokkenen van het kunstcentrum.