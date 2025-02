Koning bezoekt Nederlandse troepen op vliegbasis in Estland

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag in Estland een bezoek gebracht aan Nederlandse troepen die daar gestationeerd zijn. Op de vliegbasis in Ämari bewaken vier Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen het NAVO-luchtruim aan de oostgrens van het verdragsgebied van de NAVO.

De koning kreeg tijdens het bezoek uitleg over het doel en belang van de Nederlandse inzet. Ook hoorde hij meer over de laatste stand van zaken van de operatie. Op de plaats waar de F-35’s stonden kreeg de koning meer te horen over het vliegtuig zelf. Ook woonde hij een oefening bij.

Nederland draagt van december 2024 tot en met maart dit jaar bij aan de NAVO Enhanced Air Policing-missie in Estland. De F-35’s zijn ook betrokken bij de ‘quick reaction alert’, die wordt geactiveerd wanneer een toestel bijvoorbeeld het NAVO-luchtruim benadert zonder zich te identificeren.