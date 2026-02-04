Koning bezoekt Netwerk en Security Operations Center van KPN

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag samen met minister van Economische Zaken Vincent Karremans een werkbezoek gebracht aan het Netwerk en Security Operations Center van KPN. Tijdens het bezoek werden zij bijgepraat over de weerbaarheid van de digitale infrastructuur in Nederland.

Als voorbeeld van die weerbaarheid kwam de coronacrisis ter sprake. Door het massale thuiswerken steeg het gebruik van digitale vergaderdiensten als Zoom en Microsoft Teams. “Ik had daarvoor nog nooit Zoom gebruikt”, vertelde de koning.

Verder kregen Willem-Alexander en Karremans een toelichting op de manier waarop KPN het vaste en mobiele netwerk beschermt tegen cyberaanvallen, sabotage en andere digitale dreigingen. Ook wordt er constant gemonitord om storingen snel te signaleren en op te lossen. Een medewerker wees daarbij op een voetbalwedstrijd die op dat moment zonder problemen werd uitgezonden. “Een kritieke verbinding”, merkte de koning op.

DigiD

Bij een rondetafelgesprek met andere partijen uit de sector kwam het thema ‘grip op data’ aan bod. De koning noemde daarbij DigiD als voorbeeld van een systeem waarvan de gegevens goed beschermd moeten blijven. Karremans onderstreepte dat: “Dit is kritieke informatie die je wil beschermen en een bepaalde mate van controle over wilt houden.”

Ook kregen de koning en de minister tijdens het bezoek een demonstratie van het zogeheten Instant Network van de Vodafone Foundation. Deze mobiele noodoplossing kan bij rampen snel communicatie herstellen. Joost Farwerck, CEO van KPN sprak na afloop van een geslaagd bezoek, juist door de samenwerking met andere telecompartijen zoals Vodafone. Ook vond hij dat de koning “zeer goed voorbereid was. Hij stelde hele scherpe vragen”.