Koning bezoekt oud fabrieksterrein dat woonwijk wordt

Koning Willem-Alexander heeft op woensdag een bezoek gebracht aan het Acmesa-terrein in Assen. Daar bekeek hij hoe een oud fabrieksterrein wordt omgebouwd tot woonwijk. Op de locatie komen de komende jaren zowel sociale huurwoningen als betaalbare koopwoningen.

Bij aankomst werd de koning ontvangen door demissionair minister Mona Keijzer. Na het aantrekken van een paar veilige laarzen en het opzetten van een witte helm vervolgde het gezelschap zijn weg naar een woontoren in aanbouw. Daar kreeg de koning uitleg over het NOVEX-programma, waarbij de overheid, woningbouwcorporaties, gemeente, provincie en projectontwikkelaar zich samen buigen over ruimtelijke ordening in Regio Groningen-Assen. Ook wordt de Nota Ruimte besproken, waarvan het NOVEX-programma deel uitmaakt. “Ik heb het vorig jaar al aangekondigd in de troonrede”, lachte de koning.

De koning vervolgde zijn bezoek met een gesprek met een timmerman, uitvoerder en projectontwikkelaar van wie hij hoorde dat de grootste uitdaging waar de bouwsector voor staat het personeelstekort is. Eenmaal buiten gingen de koning en de minister nog op de foto, maar wel zonder helm.

Het gezelschap gaat verder naar de binnenstad van Assen, waar ze gesprekken voeren met ondernemers en bestuurders over een toekomstbestendige binnenstad. Het bezoek aan Assen maakt deel uit van de reeks werkbezoeken die de koning geregeld samen met een minister of staatssecretaris aflegt, om in de praktijk te zien welke effecten beleid heeft en welke uitdagingen daarbij spelen.