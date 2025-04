Koning bezoekt statushouders op leerwerktraject in Barendrecht

Koning Willem-Alexander brengt op woensdag 9 april een bezoek aan het project De Bouwpraktijk in Barendrecht. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt. De Bouwpraktijk is een leerwerktraject waarbij statushouders en mensen die lange tijd in de bijstand zitten een kans krijgen op een vaste baan in de bouw.

Willem-Alexander wordt tijdens zijn bezoek vergezeld door Jurgen Nobel, de staatssecretaris van Participatie en Integratie. Ze krijgen tijdens het werkbezoek een rondleiding door de bouwloods en spreken met statushouders die deelnemen aan het project. Ook gaan ze in gesprek met vertegenwoordigers van bouwbedrijven die de mensen na afronding van het traject in dienst nemen.

De deelnemers van De Bouwpraktijk kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met werken in de bouw, de vaktaal leren en een veiligheidscertificaat behalen. Ongeveer 60 tot 70 procent van de deelnemers wordt uiteindelijk aan een baan geholpen.

Na de rondleiding gaan de koning en de staatssecretaris in gesprek met een afvaardiging van de gemeente Barendrecht, woningcorporatie Woningstichting Patrimonium, bouwbedrijf ERA Contour, brancheorganisatie Bouwend Nederland en werkgeversvereniging AWVN, die met elkaar samenwerken in De Bouwpraktijk.