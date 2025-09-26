Koning bezoekt Suriname kort na viering onafhankelijkheid

Op uitnodiging van Suriname brengt koning Willem-Alexander dit jaar een staatsbezoek aan de voormalige kolonie, kort na de viering van een halve eeuw onafhankelijkheid op 25 november. De uitnodiging volgde op diplomatiek overleg deze maand, zei president Jennifer Geerlings-Simons na terugkeer van de VN-top in New York.

Premier Dick Schoof zal op 25 november in Suriname zijn voor de viering van de onafhankelijkheid (Srefidensi). Dat is afgesproken tijdens de ontmoeting die hij in New York had met het Surinaamse staatshoofd. Schoof heeft toegezegd “dat hij zijn uiterste best doet”, zei Simons. Hij zit kort voor het Surinaamse feest nog in Zuid-Afrika. “Hij zal bijna een wereldrace moeten maken, want hij komt dan van ver. Dus we kijken ernaar uit. Maar hij heeft positief gereageerd op de uitnodiging.”

In New York sprak Simons met staatshoofden, investeerders en ook met vertegenwoordigers van Curaçao, Sint Maarten en Aruba, landen waarmee zij jaren geleden al contact had toen zij parlementsvoorzitter was. Het wordt tijd dat de landen “business met elkaar” gaan doen, vindt Simons. Er komt een nieuwe veerverbinding waarmee Suriname landbouwproducten naar eilanden in het Caribisch gebied kan exporteren. Ook Barbados zou interesse hebben.