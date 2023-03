Koning bezoekt vakwedstrijden voor vmbo’ers en mbo’ers

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de finales van Skills Talents en Skills Heroes, de vakwedstrijden voor het vmbo en mbo. In de RAI Amsterdam strijden zo’n zeshonderd vmbo-leerlingen en mbo-studenten op 23 en 24 maart in hun eigen vakgebieden. Onder anderen tegelzetters, bloemschikkers en kappers lieten hun kennis en kunde aan de koning zien.

Bij de tegelzetters kon de koning zelf ook even aan de slag. “Even kijken hoe het echt moet, niet zoals bij mij”, zei de koning lachend, nadat hij tegeltjes in een tulpenvorm had gelegd en even ging kijken bij de studenten. De koning sprak daarop met een aantal jonge mannen over hun werk. Die vroegen koning Willem-Alexander of hij al een tegeltje had gezet. “Maar even kijken of het er zo afvalt”, zei hij daarop grappend.

De koning bracht ook een bezoek aan de finale van het kappersvak, maar de kappers in opleiding waren erg druk met het föhnen en krullen van de haren op hun pop en hadden daarom geen tijd om met de koning te praten. De koning keek daarom gefascineerd toe en kreeg zelfs een tasje met haarproducten mee naar huis.

Drukte

Aan aandacht voor het bezoek was echter geen gebrek. De vmbo-leerlingen en mbo-studenten die niet meededen aan de finales renden enthousiast achter het gevolg aan, maakten foto’s en probeerden de aandacht van de koning te trekken. De aanwezige beveiligers, die naast de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging werkten, hadden soms moeite met het tegenhouden van de tientallen, soms zelfs honderden, scholieren en studenten.

Sinds 2002 worden vakwedstrijden in het vmbo (Skills Talents) en mbo (Skills Heroes) georganiseerd. Dat gebeurt ter promotie van vakmanschap en het beroepsonderwijs. Skills The Finals wordt ieder jaar georganiseerd ter afsluiting van de wedstrijd. Naast de eerdergenoemde beroepen komen ook ICT’ers, metselaars, mediavormgevers, tandartsassistenten, autotechnici en koks aan bod.