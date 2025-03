Koning bezoekt winnaar Appeltje van Oranje in Utrecht

Koning Willem-Alexander gaat op donderdagmiddag 3 april naar Utrecht voor een werkbezoek aan Stichting Al Amal. De organisatie was vorig jaar een van de winnaars van een Appeltje van Oranje, de prijs van het Oranje Fonds voor sociale initiatieven die mensen betrekken bij de samenleving.

Tijdens het bezoek spreekt de koning met de initiatiefnemers van de winnende stichting over het ontstaan, de huidige situatie en hun plannen voor de toekomst. Met deelnemers en vrijwilligers praat hij over hun motivatie om zich bij Stichting Al Amal aan te sluiten. Hij is ook aanwezig bij twee groepsactiviteiten.

Stichting Al Amal ondersteunt inwoners die om verschillende redenen niet op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving weten te vinden. Al Amal bereikt onder meer vrouwen met een migratieachtergrond, een groep die zich vaak eenzaam en geïsoleerd voelt.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.