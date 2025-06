Koning bij Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme

Koning Willem-Alexander woont donderdag 26 juni de opening bij van het Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Dat gebeurt in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag.

Het programma van het congres richt zich op het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin iedereen zich vrij, veilig en gelijkwaardig kan voelen, ongeacht afkomst, religie, gender, seksuele oriëntatie of beperking. Het thema van het congres is Een samenleving voor allen.

Judith Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdt de openingstoespraak. Ook woont Willem-Alexander de speech bij van Ferda Ataman, de federale onafhankelijke commissaris tegen discriminatie in Duitsland. Na het plenaire programma gaat de koning in gesprek met Uitermark en Ataman over de aanpak van discriminatie en racisme.