Koning bij symbolische overdracht van monument aan Molukkers

Koning Willem-Alexander was vrijdag bij de symbolische overdracht van Monument Vossenbosch aan de Molukse gemeenschap in Wierden. Het monument staat op de plek waar vroeger woonoord Vossenbosch was, waar veel mensen van de Molukse gemeenschap gingen wonen vanaf de jaren zestig.

Eerst vond een bijeenkomst plaats in de Molukse kerk, waar onder meer is gesproken over “de aankomst in Nederland, de opvang en het leven in woonoord Vossenbosch”. Ook de integratie van de Molukse gemeenschap in Overijssel werd besproken, evenals het levend houden van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap.

Daarna droeg Stichting Monument Vossenbosch het monument over, nadat de koning eerst wat uitleg over het gedenkteken had gekregen. Daarna ging het staatshoofd in gesprek met Molukkers van de eerste, tweede en derde generatie. Hij sprak onder mee over hun ervaringen in het woonoord destijds en hun integratie.

Vossenbosch werd in de jaren zeventig afgebroken. De gelijknamige stichting probeert de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Wierden onder de aandacht te houden.