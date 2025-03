Koning bij uitreiking Geuzenpenning aan Ukraine 5 AM Coalition

Koning Willem-Alexander was donderdagmiddag aanwezig bij de uitreiking van de Geuzenpenning aan Ukraine 5 AM Coalition in de Grote of Sint Janskerk in Schiedam. De coalitie van vrijwilligers zet zich in voor waarheidsvinding over de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne.

Met het toekennen van de onderscheiding spreekt Stichting Geuzenpenning waardering uit voor “het moedige en maatschappelijk relevante werk van Ukraine 5 AM Coalition”. De coalitie verzamelt en documenteert oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid.

Valentina Soloviova nam de onderscheiding namens de Ukraine 5 AM Coalition in ontvangst. “Het voelt heel speciaal om deze award in ontvangst te mogen nemen”, zei ze in haar dankwoord. “Het betekent dat menselijkheid en gedeelde waarden nog steeds de boventoon voeren in deze tijd van oorlog.” Na haar dankwoord gaf het aanwezige publiek, enkele honderden mensen, een staande ovatie aan Soloviova.

De coalitie bestaat uit honderden vrijwilligers. Onder anderen advocaten, journalisten, contentmakers en documentairemakers werken voor Ukraine 5 AM Coalition. De coalitie is een dag na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 opgericht.

Stichting Geuzenpenning reikt sinds 1987 jaarlijks een Geuzenpenning uit aan hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten om hun eer te bewijzen en hen te steunen bij hun inzet voor democratie en tegen dictatuur. Voormalige Nederlandse verzetsstrijders die actief waren in de Tweede Wereldoorlog hebben de stichting opgericht.