Koning brengt met krans ‘ode aan totale Surinaamse gemeenschap’

“De kranslegging bij het monument van Mama Sranan weerspiegelt een ode aan de totale Surinaamse gemeenschap.” Dat zegt Roberto Lindveld tegen het ANP. Tijdens hun staatsbezoek aan Suriname leggen koning Willem-Alexander en koningin Máxima maandag een krans bij het standbeeld van Mama Sranan. Afro-Surinaamse organisaties eisen verplaatsing van de ceremonie.

Dat gebeurt niet, meldt Lindveld, die namens Suriname het woord voert rond het staatsbezoek van het koninklijk paar. De nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen willen dat het paar in hartje Paramaribo een krans legt bij het standbeeld van Kwakoe, het symbool voor de afschaffing van de slavernij, dat ook staat voor vrijheid en herdenking. Het beeld van Mama Sranan, ‘moeder Suriname’, staat voor het kabinet van de president in Paramaribo. De vijf kinderen in haar armen staan symbool voor alle bevolkingsgroepen van de voormalige kolonie.

Het koninklijk paar brengt een driedaags bezoek aan de voormalige kolonie, samen met een handelsmissie en enkele ministers. De Surinaamse president Jennifer Geerlings-Simons biedt een staatsbanket aan. Op het programma staan bezoeken aan bedrijven, maatschappelijke instellingen en culturele organisaties. De veiligheid in Paramaribo wordt tijdens het bezoek flink opgevoerd, meldt de politie vrijdag in een persbericht.

De koning bood op 1 juli 2023 zijn excuses aan voor de slavernij in het Amsterdamse Oosterpark, bij de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. Maandag legt hij hoe dan ook een krans bij een beeld van de Surinaamse kunstenaar Jozef Klas: hij vervaardigde zowel het beeld van Kwakoe als dat van Mama Sranan.