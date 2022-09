Koning Carl Gustaf bijgepraat over Zweedse verkiezingen

Koning Carl Gustaf is bijgepraat over de Zweedse verkiezingen. De vorst had een ontmoeting met Riksdagvoorzitter Andreas Norlén. Afgelopen zondag waren er parlementsverkiezingen in Zweden.

Het is nog steeds niet duidelijk wie de winnaar is van de verkiezingen. Zondagavond leek het erop dat het centrumlinkse blok onder leiding van premier Magdalena Andersson zou gaan winnen, maar nu lijkt het er steeds meer op dat de rechtse oppositiepartijen een meerderheid gaan behalen.

Een rechtse zege betekent een politieke aardverschuiving in Zweden. Daarover spraken parlementsvoorzitter Norlén en Carl Gustaf. Verder kwam ook de opening van het parlementaire jaar ter sprake. Vanwege de verkiezingen vindt de opening door Carl Gustaf later deze maand plaats.