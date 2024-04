Koning Carl Gustaf en koningin Silvia bij feest ter ere van ABBA

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia waren zaterdagavond bij En fest för ABBA aanwezig in Cirkus Stockholm. Het is zaterdag precies vijftig jaar geleden dat ABBA het Eurovisie Songfestival won met het nummer Waterloo, waar met het feest bij stil werd gestaan.

Aan het begin van de avond werd het koningspaar welkom geheten door zanger Oscar Zia. De hele avond werd opgetreden door talloze Zweedse artiesten, die nummers van ABBA lieten horen. Ook werden fragmenten uit de carrière van de popgroep getoond, die bestaat uit Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson.

Sveriges Television (SVT), de nationale publieke omroep van Zweden, zond de show uit. “De Zweedse muziekelite brengt samen met mensen van over de hele wereld een ode aan de band die nog steeds geliefd is op elk continent!”, schreef de omroep bij een aankondiging van de avond.

Dit is niet de eerste keer dat het Zweedse koningspaar interesse toont in ABBA. Zo waren Carl Gustaf en Silvia waren ook bij de première van ABBA Voyage in de speciaal gebouwde ABBA Arena in Londen.