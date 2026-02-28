Koning Carl Gustaf herdenkt Zweedse premier Palme

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft zaterdag premier Olof Palme herdacht, die in 1986 werd vermoord. Het Zweedse hof deelde een foto op Instagram waarop te zien is dat de Zweedse vorst een kaars aansteekt. Dat deed Carl Gustaf in de Falu Kristine-kerk in Falun, waar hij volgens het paleis momenteel verblijft.

Daarnaast deelt het Zweedse hof een aantal oude foto’s waarop de koning en Palme samen te zien zijn. De serie bevat ook een foto van Carl Gustaf die een toespraak houdt op de uitvaart van de minister-president.

Palme werd zaterdag veertig jaar geleden op 59-jarige leeftijd doodgeschoten. De schutter, die het niet eens was met de politieke ideeën van Palme, werd pas na 34 jaar aangehouden.