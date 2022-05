Koning Carl Gustaf over NAVO-toetreding: historische keuze

De Zweedse koning Carl Gustaf noemt het verzoek van Zweden en Finland om toe te treden tot de NAVO een “historische keuze”. “We doen dit samen met ons broederland”, zei de koning dinsdag in Stockholm tijdens een persconferentie met de Finse president Sauli Niinistö.

“Onze twee landen staan ​​voor een aantal uitdagingen. Zowel op korte als lange termijn”, zei de koning, die Niinistö momenteel te gast heeft. “Dit biedt kansen voor een diepgaande samenwerking om samen nog sterker te staan.”

Het Zweedse parlement is al akkoord gegaan met het versturen van de lidmaatschapsaanvraag naar de NAVO. Het parlement in Finland geeft naar verwachting dinsdag groen licht, waarna de president de aanvraag zal ondertekenen. Dat zal vermoedelijk nog tijdens het staatsbezoek aan Zweden gebeuren. Niinistö benadrukte tijdens de persconferentie dat de twee landen al langer op één lijn zitten qua veiligheidsmaatregelen. “En nu, wanneer de situatie daarom vraagt, nemen we samen onze stappen”, besloot hij.

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde maandag dat Rusland met “een reactie” komt als de NAVO besluit om Zweden en Finland toe te laten toe tot de alliantie. Hij benadrukte wel dat Finland en Zweden geen “directe dreiging” voor Rusland vormen.