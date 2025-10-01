Koning Charles aait prijswinnende hond op Schots landgoed

Koning Charles heeft woensdag hond Gabby en baasje Pam verrast. De viervoeter won afgelopen zomer een speciale wedstrijd op het landgoed Dumfries House in Schotland. Op social media deelt Buckingham Palace beelden van het bezoek van Charles aan het landgoed waar hij Pam en Gabby ontmoette.

Ter ere van het tienjarig bestaan van de Fun Dog Show op Dumfries House, werd afgelopen zomer een speciale categorie geïntroduceerd: Hond van het decennium. Alle honden die in de afgelopen tien jaar ooit een prijs hadden gewonnen tijdens het evenement, mochten meedoen. Golden retriever Gabby was volgens het paleis uiteindelijk “de terechte winnaar” van de prijs.

In het filmpje dat Buckingham Palace woensdag deelt, is te zien hoe Charles in gesprek gaat met baasje Pam. Tussendoor aait de koning de blonde viervoeter en geeft hij Gabby ook een hondenkoekje.