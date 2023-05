Koning Charles bedankt voor ‘bijzonder’ kroningsweekend

Koning Charles is iedereen die de afgelopen dagen zijn kroning heeft gevierd dankbaar. De vorst heeft in een bericht iedereen die heeft bijgedragen aan de “bijzondere gebeurtenis” bedankt.

“Wij brengen in het bijzonder hulde aan de talloze mensen die hun tijd en toewijding hebben gegeven om ervoor te zorgen dat de vieringen in Londen, Windsor en daarbuiten zo gelukkig, veilig en plezierig mogelijk waren”, schrijft Charles, ook namens koningin Camilla. “We bedanken iedereen die thuis, bij straatfeesten en lunches of door vrijwilligerswerk te doen aan de vieringen hebben deelgenomen.”

Het koningspaar, dat zaterdag werd gekroond, heeft veel “steun” en “vriendelijkheid” gevoeld. Dat noemt Charles “het grootst mogelijke kroningsgeschenk”.