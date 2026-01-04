Koning Charles bedroefd om overlijden stiefdochter Otto Frank

De Britse koning Charles heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van Holocaustoverlevende Eva Schloss-Geiringer. De stiefdochter van Otto Frank is zaterdag op 96-jarige leeftijd overleden in Londen, meldde de Anne Frank Stichting zondag.

“Mijn vrouw en ik zijn diep bedroefd door het overlijden van Eva Schloss”, schrijft de Britse koning Charles op zijn Instagram. Hij prijst haar ervoor dat zij zich ondanks de verschrikkingen die zij meemaakte de rest van haar leven bleef inzetten voor “het overwinnen van haat en vooroordelen”. “We zijn zowel bevoorrecht als trots dat wij haar hebben gekend, we hadden grote bewondering voor haar.”

Schloss-Geiringer woonde vanaf 1940 op het Merwedeplein in Amsterdam, tegenover het huis van Anne Frank. Haar vader Otto trouwde na de oorlog in 1953 met de moeder van Schloss-Geiringer.