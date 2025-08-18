Koning Charles begint aan zomerverblijf op Balmoral Castle

Koning Charles is maandag aangekomen op Balmoral Castle in Schotland, waar de monarch traditiegetrouw de zomer doorbrengt. De koning werd bij zijn aankomst welkom geheten met een militaire ceremonie, waarin een rol was weggelegd voor een shetlandpony.

Charles werd begroet door de Balaklava Company, die een erewacht vormde. De koning begroette ook de regimentsmascotte, de shetlandpony korporaal Cruachan IV.

Het is al sinds de negentiende eeuw traditie dat Britse monarchen de zomer op Balmoral doorbrengen. Dat begon in de tijd van koningin Victoria en prins Albert. Ook koningin Elizabeth, de moeder van Charles, bracht veel tijd door in de Schotse zomerresidentie. Dat was ook de plek waar zij in 2022 overleed.