Koning Charles: behandeling tegen kanker kan afgebouwd worden

De Britse koning Charles heeft in een videoboodschap “goed nieuws” gedeeld over zijn kankerdiagnose. De vorst zei in een persoonlijk bericht dat zijn behandeling in het nieuwe jaar kan worden afgebouwd.

“Ik kan u het goede nieuws meedelen dat dankzij een vroege diagnose, effectieve interventie en het opvolgen van de instructies van de artsen, mijn eigen kankerbehandeling in het nieuwe jaar kan worden verminderd,” zei Charles. “Deze mijlpaal is zowel een persoonlijke zegen als een bewijs van de opmerkelijke vooruitgang die is geboekt in de kankerzorg”, zei Charles onder meer. Bij de Britse monarch werd in februari 2024 een niet nader genoemde vorm van kanker vastgesteld.

Charles nam de boodschap op in het kader van de Stand Up To Cancer-campagne. Die campagne roept mensen onder meer op zich te laten testen op kanker. De 77-jarige koning benadrukte in zijn boodschap het belang van controles om kanker in een vroeg stadium te ontdekken. “Uw leven, of het leven van iemand van wie u houdt, kan ervan afhangen.”