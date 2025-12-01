Koning Charles benadrukt klimaatcrisis na noodweer in Azië

Koning Charles heeft in een statement benadrukt dat de problemen rond het klimaat serieus genomen moeten worden. Buckingham Palace publiceerde maandag een verklaring waarin de Britse vorst stilstaat bij de honderden slachtoffers die de afgelopen tijd zijn gevallen door het noodweer in Azië.

“Deze rampen herinneren ons aan de steeds urgentere noodzaak om het evenwicht en de harmonie van de natuur te herstellen”, staat in het statement. De koning laat weten dat hij en koningin Camilla bidden voor “elke getroffen gemeenschap in India, Maleisië, Sri Lanka, Indonesië, Thailand en Vietnam”. Ook betuigt het koningspaar medeleven aan families van “degenen die zo tragisch hun leven hebben verloren”.

Charles prijst eveneens het werk van “buitengewoon dappere hulpverleners”, dat door stroomuitval en beschadigde infrastructuur wordt bemoeilijkt. Verschillende landen in Zuid- en Zuidoost-Azië worden de afgelopen tijd getroffen door hevig noodweer dat overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt.