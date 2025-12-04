Koning Charles benadrukt steun aan Oekraïne tijdens staatsbanket

Koning Charles heeft woensdagavond in zijn toespraak tijdens het staatsbanket dat aan de Duitse president Frank-Walter Steinmeier werd aangeboden, benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk en Duitsland Oekraïne blijven steunen in de strijd tegen Rusland. De Britse koning ontving Steinmeier in Windsor Castle.

“Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland staan samen met Oekraïne en versterken Europa tegen de dreiging van verdere Russische agressie,” zei de koning. Steinmeier zei in zijn toespraak dat Duitsland “zij aan zij staat in de steun aan Oekraïne”.

Het staatsbanket werd bijgewoond door 152 gasten. Ook koningin Camilla, prins William, prinses Catherine, prinses Anne en de hertog en hertogin van Edinburgh waren aanwezig. Dit is het eerste Duitse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 27 jaar.