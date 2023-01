Koning Charles benoemt winnaar Gold Medal For Poetry

De Britse koning Charles heeft de toekenning van de Majesty’s Gold Medal For Poetry aan Selima Hill goedgekeurd. Het is voor het eerst dat de prijs in naam van de koning wordt uitgereikt. Toen de overleden koningin Elizabeth nog leefde, was de prijs bekend als The Queen’s Medal For Poetry.

De Poetry Medal Committee, van wie de bekroonde dichter Simon Armitage de voorzitter is, heeft Hill op basis van haar oeuvre aanbevolen als winnaar van de onderscheiding. Hill publiceerde haar eerste dichtbundel Saying Hello At The Station in 1984 en heeft sindsdien nog negentien bundels gemaakt.

De Gold Medal For Poetry werd in 1933 ingesteld door koning George, op voorstel van John Masefield, de toenmalige Dichter des Vaderlands. De prijs wordt toegekend voor excellentie in poëzie. De ontvanger van de onderscheiding komt ieder jaar uit het Verenigd Koninkrijk of een land uit het Britse Gemenebest.