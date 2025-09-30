Koning Charles ‘bescheiden’ over eigen kunst

Koning Charles heeft maandag een tentoonstelling bezocht met schilderijen van Roemeense landschappen, waaronder twee aquarellen van de koning zelf. Volgens Britse media was hij “bescheiden” als het ging om zijn eigen kunstwerken, maar was hij “gefascineerd” door schilderijen van Marie, de laatste koningin van Roemenië.

De werken zijn onderdeel van de tentoonstelling Marie of Romania: Artist Queen in de Garrison Chapel in Londen met werken van de in Groot-Brittannië geboren Marie (1875-1938). Veel kunst was nog niet eerder in het openbaar te zien.

Charles werd rondgeleid door Aura Woodward, directeur van het Romanian Cultural Institute in Londen. Volgens haar wilde de koning “niet te veel” over zijn eigen kunst praten. “Hij is erg bescheiden”, zei ze. “Maar voor ons betekenen ze heel veel.”

Charles heeft een bijzondere band met Roemenië. Hij bezit er onder meer een vakantiehuis.