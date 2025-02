Koning Charles betuigt ‘diepste medeleven’ na vliegtuigcrash

De Britse koning Charles is ‘diep geschokt’ en ‘bedroefd’ door de vliegtuigcrash van afgelopen woensdag in Washington. “Onze harten en speciale gedachten zijn bij het Amerikaanse volk en ons diepste medeleven gaat uit naar de families en dierbaren van alle slachtoffers”, zei de 76-jarige Britse monarch in een verklaring, waarbij hij zijn waardering uitsprak voor de hulpdiensten die hebben geholpen.

Een commerciële vlucht van American Airlines vanuit Wichita, Kansas, was in botsing gekomen met een militaire helikopter en stortte neer in de Potomac-rivier. Alle zestig passagiers en vier bemanningsleden kwamen daarbij hoogstwaarschijnlijk om het leven. Onder de passagiers bevonden zich kunstschaatsers, onder wie voormalige wereldkampioenen Jevgenia Sjisjkova en Vadim Naoemov. In de helikopter zaten drie mensen.