Koning Charles betuigt medeleven na overstromingen in Pakistan

Koning Charles leeft mee met de slachtoffers van de grootschalige overstromingen in Pakistan. De Britse vorst liet in een bericht weten dat hij en koningin Camilla “diep bedroefd” zijn door de vele sterfgevallen en grootschalige verwoesting door de moessonregens in het land. Hij verwees ook naar de helikopter die eerder deze maand neerstortte tijdens een reddingsmissie.

“De omvang van het leed is werkelijk hartverscheurend en onze gedachten en diepste medeleven gaan uit naar iedereen die dierbaren en huizen heeft verloren”, schrijft Charles in het bericht. Hij prees ook de hulpdiensten, vrijwilligers en lokale gemeenschappen die werken om “mensen in gevaar te redden en essentiële hulp te bieden”. “Hun onbaatzuchtige inspanningen getuigen van de veerkracht en medeleven die zelfs in de donkerste tijden tot uiting komen.”

Sinds vorige week zijn door moessonregens al honderden mensen omgekomen. Volgens de Pakistaanse rampendienst is het huidige moessonseizoen, dat nog tot half september duurt, heviger dan dat van vorig jaar.