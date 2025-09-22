Koning Charles bezoekt havenstad Barrow-in-Furness

Koning Charles heeft maandag in Barrow-in-Furness een bezoek gebracht aan de haven. De Britse koning werd door een grote menigte verwelkomd in de havenstad in het noordwesten van Engeland. Ook veel kinderen stonden voor Charles te juichen.

Eerder dit jaar werd bekend dat het gebied rond de scheepswerf en de dokken de titel “The Royal Port of Barrow” zou krijgen. De plaats kreeg de erkenning vanwege de “cruciale bijdrage” aan de industrie en nationale defensie. In de havenstad bevindt zich onder meer de scheepswerf van BAE Systems, waar Britse kernonderzeeërs worden gebouwd. Charles sprak tijdens een bezoek met enkele leerlingen van BAE Systems. Hij was ook aanwezig bij een ceremonie voor de ingebruikname van de onderzeeër HMS Agamemnon.

Charles bezocht verder het stadhuis van Barrow, waar verschillende activiteiten plaatsvonden. Volgens de BBC was de burgemeester van Barrow blij met het koninklijk bezoek. “Ik had nooit gedacht dat ik burgemeester zou worden, laat staan dat ik in mijn ambtsjaar de koning zou ontmoeten en dat ook nog eens tijdens zo’n feestelijke gelegenheid.”