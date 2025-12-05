Koning Charles bezoekt onverwacht dirigeerwedstrijd

Koning Charles heeft een onverwacht bezoek gebracht aan de finale van de Donatella Flick Dirigeerwedstrijd van het London Symphony Orchestra (LSO). Dat deelt het Britse hof in een video op Instagram.

De dirigentenwedstrijd werd dit jaar voor de achttiende keer gehouden. De wedstrijd heeft als doel jonge dirigenten te helpen een internationale carrière op te bouwen. In de competitie namen twintig dirigenten het tegen elkaar op. De winnaar wordt in het voorjaar van 2026 bekendgemaakt. Op beelden is te zien hoe de koning toekijkt terwijl de jonge dirigenten het LSO leiden.

Als prins was Charles jarenlang beschermheer van de competitie. De koning is nu beschermheer van het London Symphony Orchestra.