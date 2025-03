Koning Charles bezoekt vliegdekschip op zee

Koning Charles heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het Britse vliegdekschip HMS Prince of Wales. De koning, hoofd van de Britse strijdkrachten, nam een kijkje op het schip voordat het binnenkort op een missie gaat in de Indo-Pacific.

Charles kreeg een rondleiding op het oorlogsschip en ontmoette personeel van de marine en de luchtmacht. Het was volgens de marine bijna veertig jaar geleden dat een regerend monarch een oorlogsschip op zee bezocht.

De kapitein van het vliegdekschip noemde het een grote eer om Charles aan boord te verwelkomen. “Ik heb hem kunnen laten zien dat de HMS Prince of Wales klaarstaat als dat nodig is. Zijn bezoek was een geweldige boost van het moreel van de bemanning en we kijken ernaar uit om hem dit jaar trots te maken op al onze inspanningen.”

HMS Prince of Wales is een van de grootste oorlogsschepen van de Britse marine. Het gigantische schip lag vorig jaar een week in de haven van Rotterdam.