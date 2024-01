Koning Charles bij ziekenhuis aangekomen voor operatie

Koning Charles is vrijdagochtend bij het ziekenhuis in Londen aangekomen voor de operatie aan zijn prostaat. Op het platform X deelt de koningshuisverslaggever van de Britse krant The Sun foto’s van de aankomst bij de London Clinic.

Charles wordt in dezelfde privékliniek geopereerd als zijn schoondochter Catherine. De prinses onderging vorige week een buikoperatie. Ze herstelt momenteel nog steeds in de kliniek.

Vorige week werd bekend dat de 75-jarige Charles geopereerd moest worden aan een vergrote prostaat. De aandoening is goedaardig.