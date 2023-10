Koning Charles blij met opgestuurde versierde onderbroeken

Charles wordt sinds hij koning is overladen met door kinderen beschilderde onderbroeken. De vorst kan het wel waarderen en stuurde volgens The Telegraph een bedankje naar de school waar de jonge studenten kunstwerken hadden gemaakt van de witte slips.

In het Verenigd Koninkrijk is het voor schoolkinderen al decennia een traditie om onderbroeken te sturen naar de monarch. De aanleiding is het kinderboek The Queen’s Knickers uit 1994 waarin wordt afgevraagd of koningin Elizabeth voor elke gelegenheid een speciale onderbroek heeft. Het boek werd op veel scholen gebruikt om jonge kinderen uit te leggen wat de koningin precies doet. In april verscheen The King’s Pants, een soortgelijk boek over de koning.

Leerlingen van een basisschool in de Engelse plaats Oswestry hebben allerlei onderbroeken naar Charles gestuurd. Onlangs kregen ze een reactie van de koning en koningin Camilla die hun dank uitspraken voor het “aardige” gebaar. Volgens een lerares van de school sprongen de kinderen “een gat in de lucht” toen ze de brief ontvingen.

Volgens Nicholas Allan, de auteur van de boeken, vond ook koningin Elizabeth de onderbroeken leuk. “Ik ben zo blij dat de traditie van het sturen van onderbroeken naar de monarch wordt voortgezet.”