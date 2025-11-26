Koning Charles deelt in radioprogramma zijn passie voor natuur

Koning Charles is eind december te horen in een special op BBC Radio 4. In het programma This Natural Life vertelt de Britse vorst over zijn passie voor de natuur en het milieu, maakte de omroep woensdag bekend. De speciale uitzending is op dinsdag 23 december te beluisteren en wordt op eerste kerstdag herhaald.

Presentatrice Martha Kearney bezocht voor het gesprek met de koning Dumfries House in Ayrshire. Hier is het hoofdkwartier van zijn organisatie The King’s Foundation gevestigd. Hier sprak ze ook met jongeren, studenten en medewerkers die op het landgoed wonen en werken. Tijdens de opnames liepen Charles en Kearney door het bomenpark van het landgoed. Hier vertelde de koning over hoe zijn liefde voor de natuur begon en sprak hij volgens de BBC onder meer ook over “de kunst van het snoeien.”

“Het was geweldig om de koning zo relaxed te zien op een plek die zo veel voor hem betekent en waar hij zijn filosofie over de natuur in de praktijk brengt”, zegt Kearney in een verklaring. Eerder sprak de presentatrice voor haar programma al met de Britse beeldhouwer Antony Gormley en de Australische actrice Cate Blanchett.