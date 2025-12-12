Koning Charles deelt persoonlijke boodschap over kankerervaring

Koning Charles heeft een persoonlijke boodschap opgenomen over zijn ervaring met kanker. De boodschap wordt deze vrijdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) uitgezonden in de Stand Up To Cancer-campagne op de Britse zender Channel 4, maakte het Britse hof bekend.

In de videoboodschap vertelt de koning over zijn herstel als kankerpatiënt, schrijft de BBC. De boodschap is twee weken geleden opgenomen in Clarence House. Bij Charles werd in februari 2024 een niet nader gespecificeerde vorm van kanker vastgesteld. Hoewel hij nog behandelingen ondergaat, is hij wel weer aan het werk. Volgens de BBC is het onwaarschijnlijk dat de koning vertelt welk type kanker hij heeft.

De Stand Up To Cancer-campagne zamelt elk jaar geld in voor medisch onderzoek naar kanker. Ook moedigt de campagne mensen aan zich te laten controleren om de kans op een vroege diagnose te vergroten.