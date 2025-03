Koning Charles deelt persoonlijke playlist in nieuwe podcast

De Britse koning Charles deelt zijn persoonlijke playlist in een nieuwe podcast van Apple Music, The King’s Music Room. De podcast komt maandag uit, ter ere van Commonwealth Day (Gemenebest van Naties Dag), meldt Apple Music. “Muziek heeft mijn hele leven lang veel voor mij betekend. Ik weet dat dit voor veel anderen ook geldt”, aldus Charles. In de lijst staan onder meer nummers van Bob Marley, Kylie Minogue en Grace Jones, maar ook van hedendaagse artiesten zoals Davido en RAYE.

In de podcast deelt Charles ook enkele anekdotes van toen hij verschillende artiesten ontmoette. Daarnaast legt hij uit waarom bepaalde nummers belangrijk voor hem zijn. “Muziek heeft dat bijzondere vermogen om fijne herinneringen uit de verste uithoeken van ons geheugen naar boven te halen, om ons te troosten in moeilijke tijden en om ons mee te nemen naar verre oorden”, vertelt de koning. “Maar misschien wel het allerbelangrijkste is dat muziek onze stemming enorm kan oppeppen, vooral wanneer het ons samenbrengt om iets te vieren. Met andere woorden: muziek brengt ons vreugde.”

Op maandag 10 maart vindt Commonwealth Day plaats. De Commonwealth, oftewel het Gemenebest van Naties, is een samenwerkingsverband tussen 56 landen, met koning Charles als symbolisch hoofd. De meeste landen hebben een geschiedenis met het Verenigd Koninkrijk als kolonie of mandaatgebied, maar ook onder meer Mozambique en Rwanda zitten in het Gemenebest van Naties, zonder dat zij ooit een Britse kolonie zijn geweest.