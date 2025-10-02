Koning Charles ‘diep geschokt’ door aanval in Manchester

De Britse koning Charles heeft gezegd “diep geschokt” te zijn door de aanval in Manchester. Daarbij reed een man in op de aanwezigen bij een Jom Kippoerviering bij een synagoge en stak vervolgens zeker één persoon neer. Er vielen zeker twee doden. De dader is door de politie neergeschoten en de bommenopruimingsdienst onderzoekt verdachte pakketjes op zijn lichaam. Onduidelijk is of het gaat om een aanslag met terroristisch oogmerk.

De Britse minister-president Keir Starmer sprak zich in vergelijkbare bewoordingen uit als koning Charles en heeft de Europese top in Kopenhagen vroegtijdig te verlaten voor een spoedoverleg met zijn kabinet. Per direct zijn extra veiligheidsmaatregelen ingesteld.

De Israëlische ambassade in het Verenigd Koninkrijk noemt het in een reactie op X “weerzinwekkend en diep verontrustend dat zo’n gewelddadige daad plaats kan vinden op de heiligste dag van de joodse kalender”. De ambassade dankt de politie voor haar snelle inzet en zegt de situatie te blijven volgen.