Koning Charles diepbedroefd om dodelijke brand Hongkong

Koning Charles leeft mee met de inwoners van Hongkong, deelt hij vrijdagavond in een verklaring. Op woensdag stortten zeven van de acht torens van wooncomplex Wang Fuk Court, gelegen in het noordelijke district Tai Po, in na een brand. De brand heeft zeker 128 mensen het leven gekost en circa tweehonderd mensen worden nog vermist.

“Mijn vrouw en ik waren diepbedroefd toen we hoorden over de verwoestende brand in Tai Po en leven heel erg mee met de inwoners van Hongkong in deze tragische tijd”, begint de Britse koning zijn bericht dat wordt gedeeld op sociale media. “Onze oprechte gedachten gaan uit naar iedereen die dierbaren heeft verloren en naar iedereen die nu in shock en onzekerheid leeft.”

Charles en Camilla denken aan de mensen uit Hongkong en de nabestaanden van de slachtoffers van de brand. “We hebben gehoord over de buitengewone moed van de hulpdiensten en de vastberadenheid van de vele leden van de gemeenschap die hun buren te hulp zijn geschoten. In het licht van deze verschrikkelijke tragedie kan kracht worden gevonden in het ondersteunen van elkaar, en we zien diezelfde moed in Hongkong in deze hartverscheurende tijden”, meent de koning. “We betuigen ons diepste medeleven aan iedereen wiens leven en bestaan zo vreselijk is getroffen.”