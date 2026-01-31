Koning Charles duikt op bij liefdadigheidsrun voor kanker

De Britse koning Charles heeft een verrassingsbezoek afgelegd aan het liefdadigheidsevenement Sandringham parkrun. De koning verscheen aan de kant om de deelnemers toe te juichen, deelt het koningshuis op sociale media. Op een van de gedeelde foto’s houdt een vrijwilliger een bord vast waarop staat: “Ja! Dat was inderdaad Zijne Majesteit de Koning tijdens je eerste rondje.”

Het evenement werd georganiseerd door de liefdadigheidsorganisaties Move Against Cancer en 5K Your Way. Deelnemers rennen 5 kilometer om hun steun te betuigen aan mensen die te maken hebben met kanker.

Charles kreeg in februari 2024 een kankerdiagnose. Eind 2025 deelde hij dat zijn behandeling kan worden afgebouwd. Het is niet bekendgemaakt om welke vorm van kanker het ging. Ook zijn schoondochter prinses Catherine kreeg dat jaar de diagnose kanker.