Koning Charles eert Anna Wintour voor verdiensten in modewereld

Koning Charles heeft Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour dinsdag geëerd met de Order of the Companions of Honour. De titel wordt uitgereikt aan mensen die iets bijzonders hebben neergezet in bijvoorbeeld de kunsten, wetenschap of de medische wetenschap.

Het Britse hof deelt op Instagram een foto waarop Charles het speldje bij Brits-Amerikaanse Wintour opspeldt. Voor de gelegenheid heeft Wintour haar grote zwarte zonnebril afgezet, die ze vrijwel altijd draagt.

Wintour is sinds 1988 hoofdredacteur van modeblad Vogue. Ze organiseert daarnaast sinds 1995 het bekende Met Gala, waarbij grote artiesten zich in allerlei extravagante outfits kleden.