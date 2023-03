Koning Charles eert moeder op eerste Commonwealth Day als monarch

Koning Charles heeft maandag voor het eerst als monarch de jaarlijkse kerkdienst ter ere van Commonwealth Day (Gemenebest van Naties Dag) bijgewoond. Tijdens de ceremonie in Westminster Abbey in Londen hield de vorst een toespraak waarin hij ook zijn moeder koningin Elizabeth eerde.

“Commonwealth Day was iets waar mijn geliefde moeder, de wijlen koningin, enorm trots op was”, sprak Charles over zijn in september overleden moeder. Ook zag Elizabeth de dag volgens de koning als een kans om haar “gemenebestfamilie” te eren. Een familie “aan wie ze haar lange en bijzondere leven heeft gewijd”, sprak hij.

De koning heeft veel van haar geleerd. “Als opvolger van Hare Majesteit als hoofd van het Gemenebest put ik veel kracht uit haar als voorbeeld, samen met alles wat ik de afgelopen vele jaren heb geleerd van de geweldige mensen die ik door het hele Gemenebest heb ontmoet.”

Hoewel het voor Charles de eerste keer is dat hij als koning sprak tijdens de dienst op Commonwealth Day, hield hij vorig jaar al een toespraak als prins. Hij viel toen in voor de koningin die op dat moment herstelde van een coronabesmetting.