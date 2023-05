Koning Charles en Camilla niet in paleis op moment van explosie

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla waren dinsdagavond op het moment van het incident bij Buckingham Palace niet in het paleis aanwezig. Eerder op de avond werd een man bij het paleis aangehouden, die patronen van een geweer op het terrein bij het paleis in Londen had gegooid. De omgeving was tijdelijk afgezet.

De verdachte had ook een mes bij zich en een zak. Die is door de politie onderzocht en daarna tot ontploffing gebracht, meldt de politie. Wat er in de zak zat, is niet bekend. Op beelden op onder meer sociale media is de ontploffing duidelijk te horen.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de verdachte naar de poort van Buckingham Palace liep en vermoedelijk patronen van een shotgun, een hagelgeweer, op het terrein gooide. Er zijn geen meldingen dat er zou zijn geschoten. De verdachte is aangehouden op verdenking van het bezit van een wapen.

De politie gaat niet uit van een terreurdaad, maar spreekt van een geïsoleerd incident door iemand met mogelijk psychische problemen.